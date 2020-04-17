Sivas'ta kumar oynayan şahıslara 17 Bin 500 TL ceza - Son Dakika

Sivas'ta kumar oynayan şahıslara 17 Bin 500 TL ceza
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 şahsa, hem kumar hem de korona tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 17 bin 500 TL para cezası kesildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 5 şahsa, hem kumar hem de korona tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 17 bin 500 TL para cezası kesildi.
Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde gelen ihbar üzerine Taşköprü Mahallesinde bulunan bir binanın en üst katında kumar oynandığını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri yapılan operasyonda, dairede kumar oynayan 5 şahsı suçüstü yakaladı. Polis ekipleri dairede yapılan aramalarda bir miktar para, kumar oynamaya yarayan iskambil kağıtları ve zar buldu. Kumar oynayan her bir şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150'şer TL ve 5326 Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereği 1.225'er TL olmak üzere toplamda 17 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan iskambil kağıtlarını terastan aşağı atan ve polise mukavemet gösteren şahıslar hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 04:00 Kaynak: İHA
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