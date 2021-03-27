Sivas'ta Kur'an kurslarında eğitim gören miniklere "Berat Kandili" sürprizi - Son Dakika

Sivas'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 456 öğrenciye Berat Kandili dolayısıyla hikaye kitabı hediye edildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören 456 öğrenciye "Berat Kandili" sürprizi yapıldı.

Rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde çocukların kandil coşkusuna ortak olmak isteyen din görevlileri, il merkezinde faaliyet gösteren 25 Kur'an kursunda eğitim gören 456 öğrenciye Diyanet Yayınları arasında bulunan "Kıtır ile Pıtır" hikaye kitabı seti ile kandil şekeri ikram etti.

İl Müftü Yardımcısı Azime Betül Demirel Yiğit ve beraberindeki Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ziya Soylu ve Eğitim Uzmanı Ayşegül Gözeri Daştan, öğrencilerin kandilini tebrik etti.

Ziyaretlerde ayrıca öğrencilere, dini gün ve gecelerin önemi anlatıldı.