Sivas'ta Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı - Son Dakika

Sivas'ta Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı

Sivas'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda Kurban Bayramı öncesi haraketlilik yaşanıyor.

Sivas'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarda Kurban Bayramı öncesi haraketlilik yaşanıyor. Belediye tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan canlı hayvan pazarına otobüslerle ücretsiz seferler düzenleniyor. Hijyen koşullarının zabıta ve temizlik ekiplerince sürekli denetlendiği pazarda hayvan sahipleri ile alıcılar, geleneksel pazarlık yöntemiyle fiyatlarda anlaşmaya çalışıyor. Bayrama sayılı günler kala hareketliliğin arttığı pazarda kurbanlık satışları besicilerin yüzünü güldürüyor. Besicilerden 53 yaşındaki İlyas Semizer, merkeze bağlı Başsöğüt köyünden geldiğini belirterek, "14 hayvanım vardı, çoğunu sattım, 3 hayvanım kaldı. Satışlarımız güzel, pazar alanından da memnunuz." dedi. Merkeze bağlı Çallı köyünde simental ve montofon cinsi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını dile getiren Harun Erdoğan da "Pazara 15 hayvanımı getirdim. Hayvanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz, satın almıyoruz. Bu sene, geçen yıla göre biraz daha iyi satıyoruz. Pazardaki hareketlilik ve satışlarımız çok güzel. Zaten 2-3 hayvanım kaldı. Allah bereket versin." diye konuştu. Pazarda 20 büyükbaş hayvanını satışa çıkaran besici Ramazan Karabulut da "Paşa" ismini verdiği kurbanlığa 25 bin lira istediğini söyledi.

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