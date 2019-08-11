Son Dakika Haberleri: SİVAS'TA KURBAN MANZARALARI
Son Dakika Güncel Haber

SİVAS'TA KURBAN MANZARALARI

30 dakika önce

SİVAS'ta Kurban Bayramı alışıldık görüntülere sahne oldu.

SİVAS'TA KURBAN MANZARALARI, System.String[]
SİVAS'ta Kurban Bayramı alışıldık görüntülere sahne oldu. Kurban kesim yerlerinde traktörlerin yanında kesim için buldozer kullanılması dikkat çekti. Bir sokak köpeği ise kesim yerinde bekleyerek verilen etleri yedi.
Sivas'ta bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, hayvanlarını kurban etmek için belediyenin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Traktör ve kamyonetler yardımı ile kesim yerlerine getirilen çoğu büyükbaş hayvanlar, traktör arkalarına bağlanan vinçler yardımı ile kaldırılarak kurban edildi. Bu yıl pazar yerinde bir buldozerin de görev yapması dikkat çekti. Bacaklarından buldozere bağlanarak havaya kaldırılan boğalar kurban edildi. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların sayısının çok olması da dikkat çekti. Belediyenin belirlediği kesim yerinde dolaşan bir sokak köpeği ise ilgi çekti. Hayvan kurban edenleri dikkatle izleyen 'Husky' kırması sokak köpeği verilen etleri yedi.


- Sivas
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı
Eren'in şehit düştüğü yerdeki topraktan Bursa'da fidan yetiştirecek Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 10:39:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SİVAS'TA KURBAN MANZARALARI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]