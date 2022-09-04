Sivas'ta "çağrı merkezi" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta "çağrı merkezi" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı

04.09.2022 13:56
Sivas'ta "çağrı merkezi" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı

Sivas'ta kurdukları "çağrı merkezi" üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 20 şüpheli, Sivas ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Sivas'ta kurdukları "çağrı merkezi" üzerinden dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 20 şüpheli, Sivas ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan iş hanındaki çağrı merkezinde çalışanların, farklı illerde ikamet eden vatandaşları telefonla arayıp "yasal olmayan sitelerden bahis oynadıklarının tespit edildiği, yasal süreç ile icra takibinin başlatıldığı" şeklinde beyanlarda bulunarak hesaplarına para aktarımı yapılmasını sağladıkları yönünde ihbar alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma yürüten polis, şüphelilerin "çağrı merkezi" olarak görünen iş yerini dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında kullandıklarını, telefon ile ulaştıkları mağdurların iki farklı kişiye ait hesaba para göndermelerini sağladıklarını tespit etti.

Farklı illerde tespiti yapılan 12 mağdurun ifadesine başvuran polis ekipleri, bu kişilerin 66 bin 650 lirasının dolandırıldığını belirledi.

Polis, dolandırıcılık olayını A.O, M.T. ve T.T'nin organize ettiğini, paraların da Mardin'de yaşayan G.A. ve Y.A'nın hesaplarına gönderildiğini tespit etti.

Mardin ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen polisler, 16'sı çağrı merkezinde çalışan 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çok sayıda dijital materyale el koyan polis, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu Açıklaması AK Parti'li Yılmaz, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu Açıklaması Fatih Karagümrük maçının ardından Fatih Karagümrük maçının ardından
Kaynak: AA

Mardin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta 'çağrı merkezi' kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:03 Çocukları kediyle kandırdı! Kocaeli'nde küçük kız çocuğunu soyarak fotoğraflarını çeken sapık mahalleli tarafından linç edildi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:40 Kardeşini vurduğu ağabeyi tarafından öldürülen eczacı kalfasının ölüm görüntüleri ortaya çıktı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 13:57:42. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta "çağrı merkezi" kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 20 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement