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Sivas'ta kurulan 'akıllı sera' hizmete girdi

6 saat önce

Sivas'ta kurulan 'akıllı sera' hizmete girdiSivas'ın Hafik ilçesinde 7 bin 400 metrekarelik alana akıllı sera kuruldu.

Sivas'ta kurulan 'akıllı sera' hizmete girdi

Sivas'ın Hafik ilçesinde 7 bin 400 metrekarelik alana akıllı sera kuruldu. Serada tıbbi aromatik bitkilerden maydanoz yetiştirilecek ve yılın 10 ayı üretim yapılabilecek.

Sivas'ta bilgisayar otomasyonlu sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme ve sera bilgilerini uzaktan kontrol edilebilen akıllı sera kuruldu. Hafik ilçesi Göydün köyüne yapılan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından desteklenen ve yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olan akıllı ve modern seranın açılışı törenle yapıldı. Girişimce Mustafa Şahin'e ait seranın açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il ve ilçe protokolü katıldı. 7 bin 400 metrekare alana inşa edilen akıllı serada tıbbi aromatik bitkilerden maydanoz yetiştirilecek ve yılın 10 ayı üretim yapılabilecek.

Dualar eşliğinde tohumları toprağa saçarak ilk ekimi gerçekleştiren Vali Salih Ayhan, İlimiz büyük bir tarım potansiyeline sahip. Tarım potansiyeli içinde de modern teknolojinin en etkin en üretken alanlarından biri akıllı seracılık. Müteşebbisimizi tebrik ediyorum, bereketli kazançlar diliyorum dedi.

Sivas'ta kurulan 'akıllı sera' hizmete girdi

Salih Ayhan, Hafik, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:08 Kaynak: DHA
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