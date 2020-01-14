Sivas'ta kuş sayımı yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta kuş sayımı yapıldı
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Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerindeki göllerde kuş sayımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:34 Kaynak: AA
Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerindeki göllerde kuş sayımı yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü, Ulaş Gölü ve Zara Tödürge Gölü'nde Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) çalışması yaptı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü personeli ve gönüllülerin katkılarıyla yapılan çalışmada, su kuşu özelinde tür çeşitliliği gözlemlenerek popülasyonları tespit edildi.
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