Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kuşburnu hasadı
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Sivas'ta kuşburnu hasadı

1 saat önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde köylülerin dikenli dallardan tek tek toplayarak geçimini sağladığı kuşburnu hasadına başlandı.

Sivas'ta kuşburnu hasadı, System.String[]

Sivas'ın İmranlı ilçesinde köylülerin dikenli dallardan tek tek toplayarak geçimini sağladığı kuşburnu hasadına başlandı.


Doğada kendiliğinden yetişen ve toplaması zahmetli olan kuşburnu hasadına başlandı. Kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu, köylülerin geçim kaynağı oldu. İmranlı ilçesinde yaşayan vatandaşlar, topladıkları kuşburunlarını satarak geçimlerini sağlıyor.


İmranlı ilçesi Dağyurt köyünde yaşayan ve geçimini kuşburnu toplayarak sağlayan Nuri Taşyurt, "Kuşburnu ile geçimimi sağlıyorum. Daha başka benim imkanlarım yoktur. Yani zorlanacağız ki yaşamımızı sürdürelim. Kuşburunları Tokatlılara satıyorum. Onlarda götürüp fabrikaya veriyorlar. Toptancısı geliyor bizden ucuz alıyor, bizim emeklerimizi çalıp götürüyorlar. Aradaki tüccarlarda parayı kazınıyorlar" dedi. - SİVAS

İmranlı, Sivas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:30 Kaynak: İHA
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