Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kuşlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Sivas'ta Kuşlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı

43 dakika önce

Yoğun kış şartlarının yaşandığı Sivas'ta kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Sivas'ta Kuşlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı, System.String[]
Yoğun kış şartlarının yaşandığı Sivas'ta kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), yem bulmakta zorlanan kuşlar için üniversite içerisinde bulunan bazı bölgelere buğday bıraktı.

Hayvan sevgisinin kutsal olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Hayvanlar bizlere Allah'ın emanetleridir. Bu çetin kış koşullarında zaman zaman yem bulmakta zorlanıyor. Bunun için üniversitemiz içerisinde bazı noktalara yem bıraktık. Bu tür davranışlarımızın örnek olmasını arzu ediyoruz." dedi.

Rektör Yıldız, bu uygulamanın kış boyunca devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
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