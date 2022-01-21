Üye Girişi
Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü - Son Dakika

Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü

21.01.2022 13:09

Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü Sivas'ta kafes balıkçısı, balıklara yem verebilmek için 150 metre donan gölün üzerinde yürüyüp 30 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini testere ile kesmek zorunda kaldı Sivas'ta kafes balıkçısı, balıklara yem verebilmek için 150 metre donan gölün...

Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü

Sivas'ta kafes balıkçısı, balıklara yem verebilmek için 150 metre donan gölün üzerinde yürüyüp 30 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini testere ile kesmek zorunda kaldı

SİVAS - Sivas'ta kafes balıkçısı, balıklara yem verebilmek için 150 metre donan gölün üzerinde yürüyüp 30 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini testere ile kesmek zorunda kaldı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte termometreler sıfırın altında 25 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık eksi 30'u gördü. İmranlı ilçesinde bulunan İmranlı barajı ise dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplandı. Buz kalınlığının 30 santimetre olduğu barajda balıkçıların zorlu mesaisi görüntülendi. Alabalık ve somon üretimi yapılan 42 kafesli barajda buz kütlesi elektrikli testere ile kesilerek besleme yapıldı. Yaz aylarında üzerinde tekneyle gidilen kafeslere şimdilerde baraj üzerinde yürüyerek gidiliyor. İlçede hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 30 derecelere kadar düşüyor.

Göl üzerinde yürüyüp buzu keserek yemliyorlar

İmranlı Baraj Gölünde balık üretimi yapan Emrah Yıldızay, buzu keserek balıklarımı yemlediklerini söyleyerek, "Kızılırmak üzerinde bulunan ilk baraj İmranlı barajındayız. 42 adet kafeste yıllık 950 ton alabalık ve somon üretimi yapıyoruz. Kış aylarında barajımız donuyor. Burası soğuk bir yer bin 650 rakımda. Şuan kafeslere yaklaşık 200 metrelik bir mesafedeyiz. Buzun üstünde yaklaşık 150 metre yürüyerek kafeslerimize ulaşabiliyoruz. Buz üstünde yürüyerek kafeslere gittik. Buzu kestik kafesin üzerinden balıklarımızı bu şekilde yemledik. Hava şuan eksi 18 derece" dedi.

Sıcaklık eksi 30 dereceye düşüyor

Ali Dursun Yıldızay ise, gece hava sıcaklığının eksi 30 dereceyi bulduğunu söyleyerek, "Burası Sibirya değil İmranlı'dır. İmranlı'nın farklı bir konumu vardır. Kışın çok etkili bir yerdir. Şuanda eksi 18 gece eksi 30'ları buluyor. Biz her şeye rağmen yine de üretime devam ediyoruz. Yazın tekneyle gittiğimiz yerlere şuan yürüyerek gidiyoruz. Buzu kesiyoruz balıklarımızı yemliyoruz. 2 ay kadar bu şekilde beslemelerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü
Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü
Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü

YORUMLAR
500

İmranlı, Sivas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü - Son Dakika


Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı Netflix, abone sayısı beklentisi sonrası borsada çakıldı         
16:21
Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor! Arka Sokaklar'da bugün: Mesut Komiser, Rıza Baba'yı evinin önünde vuruyor!         
16:13
Kaderimin Oyunu'nda neler olacak? Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir kim? Kaderimin Oyunu'nda neler olacak? Asiye'nin karşısına çıkan davetsiz misafir kim?         
16:08
Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı         
16:04
Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi Üç fenomen, yerde buldukları kartla rahat rahat alışveriş yaptı, foyalarını sosyal medya ele verdi         
15:57
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak Dünyada bir ilk! New York Belediye Başkanı Adams, yarın ilk maaşını kripto para olarak alacak         
12:07
Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak Türkiye ile ilgili korkutan rapor: Enflasyon yüzde 50'yi aşacak, faiz bin puan artacak         
11:10
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06

Son Dakika Haberleri
16:11 Lokma döktürme olayı akıma dönüştü! Kubilay Kanatsızkuş'u görenler buna uyum sağlıyor
16:06 Baba Eylül ayında öldü, oğlu babasına virüs bulaştırdığını düşündü! Sonuç: İntihar
16:04 Kavgaya karışan çocuğunun okulunu basan veli, elindeki baltayla dehşet saçtı
16:03 Aziz yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek! Efnan ve Aziz evleniyor!
15:55 Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok
15:51 İçişleri Bakanı Soylu: Karlı günlerde bimekânlar, yaşlılar ve sokak hayvanları önceliğimiz
15:44 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Covid-19'a yakalandı
15:40 Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı
15:38 Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 16:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta kutupları aratmayan görüntü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement