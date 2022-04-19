SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

19.04.2022 11:21

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatıları uçtu.

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle binaların çatıları uçtu. Kopan çatı parçaları park halindeki araçlara zarar verdi.

Kentte akşam saatlerinde hızı saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin bir çok farklı noktasında binaların çatıları uçtu. Kent merkezinde Kaleardı Mahallesi'nde bir binanın çatısı yola savruldu. Rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen çatıdan kopan parçalar, park halindeki bazı araçların üzerine düşerek hasara yol açtı. Çayyurt Mahallesi'nde ise rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısından kopan parçalar Çimenli Camisi'nin duvarında hasara yol açtı. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çatılardan kopan parçaların temizlenmesi için çalışma başlattı. Kentte, kuvvetli rüzgar nedeniyle 5 binanın, 3 iş yerinin çatısı uçarken, 8 araç ve 2 iş yerinde hasar oluştuğu bildirildi. (DHA)

SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ
SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

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Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU, ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ - Son Dakika
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