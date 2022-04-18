TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU - Son Dakika
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TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

18.04.2022 17:18

TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, küçük sanayi sitesinde bazı dükkanların çatısı uçtu.

TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, küçük sanayi sitesinde bazı dükkanların çatısı uçtu. Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar binaların çatılarına zarar verdi. Kent merkezinde Küçük Sanayi Sitesinde bazı dükkanlarının çatıları rüzgardan uçarak park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU
TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

YORUMLAR
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Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüste bulunanlar mahsur kaldı Tokat'ta fırtına çatıları uçurdu, minibüste bulunanlar mahsur kaldı Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu Kuvvetli fırtına okulun çatısını uçurdu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU - Son Dakika


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