Meteoroloji uyardı, hızı saatte 80 kilometreyi bulabilecek - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi Sivas kent merkezi ile Gemerek, Yıldızeli ve Şarkışla ilçelerinde kuvvetli rüzgarın etkili olabileceğini açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Sivas merkez olmak üzere Şarkışla, Gemerek ve Yıldızeli ilçelerinde Güney ve Güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Kuvvetli rüzgarın saatte 40-60 kilometre, yer yer fırtına ve kuvvetli fırtınanın ise saatte 60-80 kilometre hıza ulaşabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, " Yapılan son değerlendirmelere göre; 29.11.2021 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri ile kuzey ve yüksek kesimlerinde rüzgarın; güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli ve fırtına (50-80 kilometre/saat) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar ve benzeri) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - SİVAS