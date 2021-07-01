Sivas'ta kuyuya düşen keçiler AFAD ekibince kurtarıldı - Son Dakika

Sivas'ta bir köyde kuyuya düşen keçiler, AFAD ekibince bulundukları yerden çıkarıldı
İmranlı ilçesine bağlı Aydoğan köyünde arazide bulunan kuyuya 4 keçinin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi yönlendirildi. Halat yardımıyla yaklaşık 12 metre derinliğindeki kuyuya inen AFAD personeli, keçileri ipe bağlayarak bulundukları yerden çıkardı. Keçiler sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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