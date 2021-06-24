Kuyuya düşen manda AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bankacılık sektörü kredi hacmi 3 trilyon 884 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi

Kurban Bayramı'ndan önce yine aynı hikaye! Et ve tavuk fiyatları artıyor

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var