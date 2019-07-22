Son Dakika Haberleri: Sivas'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
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Sivas'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

1 saat önce

SİVAS'ta, lastiği patlayan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı, System.String[]
SİVAS'ta, lastiği patlayan otomobilin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Sivas- Erzincan yolu Seyfebeli Geçidi yakınlarında meydana geldi. Hafik yönünden Sivas'a giden Fahri Güney yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki sürücü ile birlikte Yeter Turunç, Başak Turunç, Hasan Görmez, Ayşe Görmez ve Medine Kul yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Erzincan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:31 Kaynak: DHA
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