SİVAS'TA 'LİNK DOLANDIRICILIĞI' OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika

SİVAS merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 'link' göndermek suretiyle kişilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Kullanıcıların sosyal medya hesaplarını 'link' yollamak sureti ile ele geçiren ve bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için Sivas merkezli Mersin, Bursa ve İstanbul illerinde polis ekiplerince operasyon düzenlendi. 13 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.