Sivas'ta lise mezunlarına yönelik ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları verilecek - Son Dakika

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, lise mezunlarına yönelik ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları verecek.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 430 öğrencinin üniversiteye hazırlandığı merkezde bu yıl da ücretsiz dershane hizmetinin devam ettiğini söyledi.

En büyük amaçlarının öğrencileri hayal ettikleri fakülteye yerleştirmek olduğunu belirten Baker, "Amacımız öğrencilerimizi vatana millete faydalı bireyler olarak yetiştirmektir. Bunun için alanında uzman öğretmen kadrosu oluşturduk. Sayın Valimiz Salih Ayhan ve Milli Eğitim Müdürümüz Ebubekir Sıddık Savaşçı'ya destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.