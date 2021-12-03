Sivas'ta lise öğrencileri görme engelliler için "kitaplara ses verdi" - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lise öğrencileri, görme engelliler için kitapları sesli ortama aktardı.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla öğretmenleri Fatma Köten rehberliğinde Sesli Kitap Projesi'ni hayata geçirdi.

Görme engelli çocuklar için hikaye kitapları okuyan öğrenciler, bunları kayıt altına alarak ilçe kütüphanesine teslim edildi.

Öğrencilerden Buket Yılmaz, AA muhabirine, görme engellilerin kitap okumalarını kolaylaştıracak bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Görme engelli çocuklara kitap sevgisini aşılamayı amaçladıklarını belirten Yılmaz, "Bu tarz çalışmalarımız ve faaliyetlerimiz devam ediyor. İşitme engelliler için de 'şeffaf maske' tasarladık." dedi.

Hazal Ocak ise çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmayı yaptıklarını dile getirdi.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Şefi Fatma Köten de yetersizlik türleri ve kaynaştırma dersi kapsamında farklı bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Sosyal farkındalık oluşturmak istediklerini dile getiren Köten, "Bu bağlamda çocuk kitapları okumaya karar verdik. Öğrencilerimiz kitapları sesli okuyarak kayıt altına aldılar. Yapılan bu kayıtları toparladık ve ilçe kütüphanemize hediye ettik. Başta kendi öğrencilerimizle böyle bir sosyal farkındalık oluşturduğumuz için çok mutluyum. Emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köten, öğrencilerin çocuklar için yazılmış 9 kitabı seslendirdiklerini sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Abdüssamet Atalay ise projede emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen de tüm insanların dünyadan eşit oranda faydalanmasını arzuladıklarını belirtti.

Görme engellilerin kitap okumalarına kolaylık sağlamak adına önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini vurgulayan Ergen, "Umudumuz tüm dünyada, bütün insanlığın aynı haklara sahip olarak, güzel bir hayat sürmesidir." dedi.