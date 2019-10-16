Sivas'ta lise öğrencilerinden 'komando marşı'
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Sivas'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri, Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Komando marşı' seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:31 Kaynak: DHA
Sivas'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri, Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için 'Komando marşı' seslendirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na Sivas'tan destek sürüyor. Zara ilçesinde, Zara Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda katılan Mehmetçiğe destek olmak için okul önünde toplandı. Türk bayrakları açan öğrenciler, hep bir ağızdan komando marşını okudu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı.
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