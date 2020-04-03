Sivas'ta lise öğrencilerinden videolu

Öğrenciler, sosyal medyada yayımladıkları videoda hayatın resim ve müzik ile eve sığabileceği mesajını vererek, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını öğretmenlerinin hazırladığı ders programı kapsamında evde sürdüren Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve resim bölümü öğrencileri, piyano, gitar, keman gibi müzik aletleri ve ellerindeki resim fırçalarıyla kamera karşısına geçti.

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