Sivas'ta lokantada çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Sivas'ta lokantada çıkan yangın hasara neden oldu

Sivas'ta bir lokantada çıkan yangın hasara yol açtı.

Sivas'ta bir lokantada çıkan yangın hasara yol açtı. Örtülüpınar Mahallesi Arap Evliya Caddesi'nde bir lokantanın bahçesinde bulunan çardakta yangın çıktı. Yangın lokantanın bulunduğu binaya da sıçradı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken iş yerinde hasar oluştu. Bu arada lokanta çalışanlarından birinin ağladığını gören polis ekipleri, genci teskin etti. Sinir krizi geçiren lokanta çalışanına sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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