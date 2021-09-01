Sivas'ta lokantalardan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Sivas'ta 4 lokantadan bilgisayar, telefon, para ve çek defteri çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren lokantaların sahipleri A.S, İ.K.U, C.K. ve G.B, iş yerlerine geldiklerinde hırsızlık olayını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Lokantalardan bilgisayar, cep telefonu, çek defteri, 3 bin lira ve sadaka kutularındaki bozuk paraların çalındığını tespit eden ekipler, hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.