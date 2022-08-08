Sivas'ta çıkan hortum korkuttu - Son Dakika
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Sivas'ta çıkan hortum korkuttu

08.08.2022 15:19
Sivas'ta çıkan hortum korkuttu

Sivas'ta lunapark yakınında çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta lunapark yakınında çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinile bilgilere göre hortum saat 13.00 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan lunapark yakının da meydana geldi. Bir anda ortaya çıkan hortum kısa süreli paniğe neden oldu. O esnada oradan geçen Kadir Arslaner o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre devam eden hortum gözden kayboldu.

"Sivas'ta da ilk defa denk geldim"

Sivas'ta ilk defa hortum gördüğünü söyleyen Kadir Arslaner, "O sırada işe geliyordum. Poşetlerin uçtuğunu gördüm. O anda hortum oluşmaya başladı. Bende hemen videoya çektim. 20-30 saniye sürdü. Bizde uçmamak için kenara çekildik. Sivas'ta daha önce görmedim. Ben ilk defa görüyorum lunapark etrafında. Sivas'ta da ilk defa denk geldim" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Yenişehir, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta çıkan hortum korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta çıkan hortum korkuttu - Son Dakika
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