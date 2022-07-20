Maaşlarını alamayan Demir Çelik Fabrikası işçileri eylem yaptı - Son Dakika
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Maaşlarını alamayan Demir Çelik Fabrikası işçileri eylem yaptı

20.07.2022 22:07

Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, bir süredir ücret alamadıkları gerekçesiyle kent merkezinde eylem yaptı.

Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, bir süredir ücret alamadıkları gerekçesiyle kent merkezinde eylem yaptı.

Demir Çelik Fabrikasında çalışan ve bir süredir maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde eylem yaparak, fabrikaya kayyum atanmasını talep etti.

İşçilerin eylemine destek veren Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Demir Çelik Fabrikasının 18 yıldır Sivas'ın kanayan yarası olduğunu söyledi.

Fabrika işçilerinden Sefa Akın ise "Bizim burada toplanma amacımız Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın yıllarca bitmeyen sorunlarıdır. Bizler bu sorunlarla uğraşmaktan bıktık. Bizim sesimiz her yerde duyulsun istiyoruz. Biz maaş alamayan işçiler geçim sıkıntısı yaşamaktayız." dedi.

Eyleme katılan işçiler ve yakınları da yıllardır maaşlarını tam alamadıklarını, mağduriyetlerinin giderilmediğini ve hakların gözetilmediğini belirtiler.

İşçilere çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

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Aylardır maaşını alamayan demir çelik işçileri oturma eylemi başlattı Aylardır maaşını alamayan demir çelik işçileri oturma eylemi başlattı Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, maaşlarını alamayınca isyan bayrağını çekti! İşçiler fabrikaya kayyum atanmasını talep etti Sivas'ta Demir Çelik Fabrikası işçileri, maaşlarını alamayınca isyan bayrağını çekti! İşçiler fabrikaya kayyum atanmasını talep etti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maaşlarını alamayan Demir Çelik Fabrikası işçileri eylem yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maaşlarını alamayan Demir Çelik Fabrikası işçileri eylem yaptı - Son Dakika
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