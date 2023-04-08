Sivas'ta mağazada indirim izdihamı - Son Dakika
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Sivas'ta mağazada indirim izdihamı

08.04.2023 13:12
Sivas'ta mağazada indirim izdihamı

SİVAS'ta bir mağaza, deposundaki ürünleri yüzde 70 indirimli satma kararı alınca izdiham yaşandı.

SİVAS'ta bir mağaza, deposundaki ürünleri yüzde 70 indirimli satma kararı alınca izdiham yaşandı.

Diriliş Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'ndeki bir mağazanın, ürünlerin yüzde 70 indirimle satılacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte içeri girmeye çalışanlar izdihama neden oldu. Mağazanın içinde ve dışında toplanan kalabalığı dağıtmak için görevliler anons yaptı. İçeriye giremeyen bazı vatandaşlar ise mağaza görevlilerine tepki gösterdi. Mağazada özellikle beyaz eşya, halı, televizyon ve çeşitli mobilyalar kısa sürede satıldı.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sivas'ta mağazada indirim izdihamı - Son Dakika
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