Son Dakika Haberleri: Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi
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Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi

58 dakika önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.

Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.

Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yolu Ilıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı.

Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yıldızeli, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:30 Kaynak: AA
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