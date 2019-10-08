Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:30 Kaynak: AA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.
Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yolu Ilıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı.
Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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