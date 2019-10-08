Son Dakika Haberleri: Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi (2)
Son Dakika Güncel Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi (2)

Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi (2)

35 dakika önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde mahkumları taşıyan aracın devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum yaralandı.

Tokat'tan Mardin, Elazığ ve Diyarbakır'a mahkum sevki için yola çıkan M.K. idaresindeki 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, Sivas-Tokat kara yolu Ilıca Göleti mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, 5 askeri personel ile 4 mahkum yaralandı.

Ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi (2)

Yıldızeli, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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