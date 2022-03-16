Sivas'ta mahkumların yaptığı kuş yuvaları, şehitlikteki ağaçlara asıldı - Son Dakika
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Sivas'ta mahkumların yaptığı kuş yuvaları, şehitlikteki ağaçlara asıldı

16.03.2022 14:55
Sivas'ta mahkumların yaptığı kuş yuvaları, şehitlikteki ağaçlara asıldı

Sivas'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki mahkumlar tarafından yapılan kuş yuvaları, Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde ağaç dallarına asıldı.

Sivas'ta, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki mahkumlar tarafından yapılan kuş yuvaları, Yukarı Tekke Garnizon Şehitliği'nde ağaç dallarına asıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Cezaevi Savcısı Ahmet Yalçın ve Denetimli Serbestlik Müdürü Tuncay Bakır, mahkumların yaptığı ahşap kuş yuvalarını ağaçlara astı.

Uğurlu, burada yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla farklı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki hükümlüler tarafından yapılan 18 kuş yuvasını Garnizon Şehitliği'ndeki ağaçlara yerleştirdiklerini belirten Uğurlu, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehitlikler mezarlıktaki en müstesna yerlerden biridir. Bu vatan için canını, kanını, gözünü kırpmadan veren şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına sahip çıktığımız gibi onların isimlerini unutulmaz hale getirmek için çalışıyoruz." dedi.

Çocuklara vatan, bayrak, millet bilincini aşılamak için şehitliklerin ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"İsimsiz kahramanların hikayelerini, destanlarını anlatmamız lazım. O yüzden şehitlikler önemli, tertibine, düzenine, peyzajına, bakımına dikkat etmemiz lazım. Sağ olsun başta valiliğimiz olmak üzere ilgili kurumlar gerekli özeni gösteriyorlar. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bu hafta kapsamında bir incelik düşünmüş. Şehitliğimizde kuşlarımıza bir mekan olsun, bir yuva olsun, kış zamanlarında özellikle barınacakları bir alan olsun diye, arkadaşlar 18 kuş yuvası yapmış, onları yerleştirdik. Bu hafta dolayısıyla başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan, yurt yapan isimsiz binlerce şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

Kuş yuvalarının yerleştirilmesinin ardından Uğurlu ve beraberindekiler şehitler için dua etti.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik, Cumhuriyet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta mahkumların yaptığı kuş yuvaları, şehitlikteki ağaçlara asıldı - Son Dakika


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