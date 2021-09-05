MANAVDAN SADAKA KUTUSU İLE 300 LİRA ÇALDI - Son Dakika

SİVAS'ta bir manava giren kişi, kasanın altında bulunan 300 lira ile sadaka kutusunu alarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Üçlerbey Mahallesi Kemal İbni Humam Caddesi'nde Yakup Taşseten'e ait manavda meydana geldi. İş yeri çalışanı Ömer Biçici, sabah manava geldiğinde kasanın altında bulunan yaklaşık 300 lira bozuk para ile sadaka kutusunun olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarının incelemesi sonucu gece saatlerinde yüzünü bez ile kapatan bir kişinin manava girerek sadaka kutusu ile paraları aldığı belirlendi. Ömer Biçici, durumu polise bildirdi. Manava gelen Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Manav çalışanı Ömer Biçici (27), "Her gün olduğu gibi sabah gelip dükkanı açtım. Bozuk paraların olmadığını fark ettim. Hemen patronumu aradım sonra kamera kayıtlarını inceledik. Paraların çalındığını anladık. Normalde yaz olduğu için ön tarafa branda çekiyoruz. Hırsız yan taraf boşluktan giriyor. Yüzünü kapatmış, yüzü görünmüyor. Telefonun ışığını açıp paralar ile sadaka kutusunu alıyor. Hırsız dükkanın içerisinde birkaç dakika oyalanıp çıkıyor" dedi.