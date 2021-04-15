"Mandalarda Verim Yükseltme Projesi" kapsamında işletmelere 50 damızlık manda dağıtıldı

Sivas'ta manda yetiştiriciliği yapan işletmelere "Mandalarda Verim Yükseltme Projesi" kapsamında 50 damızlık manda boğasının dağıtımı gerçekleştirildi.

Manda sayısı bakımından Türkiye'de 10. sırada yer alan kentte, Anadolu mandasının süt veriminin yükseltilmesi ve yüksek verimli manda yetiştiren işletme sayısının artırılması için İl Özel İdaresinin finansal desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Mandalarda Verim Yükseltme Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Sivas Et Süt Kurumu Tesisleri'nde manda yetiştiriciliği yapan işletmelere 50 damızlık mandanın teslimi için program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, kentin tarım ve hayvan çeşitliliği ile hayvan sayısına bakıldığında bu alanda Türkiye'nin en önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Sivas'ı "tarım ve hayvancılık şehri" olarak nitelendiren Ayhan, "Sivas'ın büyük bir potansiyeli alt yapısı ve yeşil coğrafyası var. Bu potansiyel ve vizyonla birlikte 2 yıl önce tarım paydaşlarımızla bir araya gelerek, 'Üreten çiftçi, gelişen Sivas' sloganıyla bir çok projeyi hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz." dedi.

Hayvancılık istatistiklerinde 2020 yılına bakıldığında sığır sayısında Türkiye'de 7'nci, manda sayısında ise 10. sırada yer aldığını anlatan Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıllara göre baktığımızda manda sayımızda çok düzenli bir artış var. Bugün burada Anadolu mandasının süt veriminin yükseltilmesi ve yüksek verimli mandalar yetiştiren işletme sayısının artırılması amacıyla 50 damızlık manda boğasının dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 60'ını özel idaremiz, yüzde 40'ını ise çiftçimiz karşılıyor. Bunu sahiplenme açısından çok önemsiyoruz. Çünkü bedava olunca çok kıymetli olunmuyor. Bazen çiftçimizin de katkısı gerekiyor. Proje ayrıca manda ırkının korunması ve devamlılığı açısından da çok büyük önem arz ediyor."

Ayhan'ın konuşmasının ardından hak sahibi çiftçilere kurayla damızlık mandaları verildi.

Programa, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş katıldı.