Mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
K.Y. (71) yönetimindeki 58 NE 570 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Gücük Tren İstasyonu karşısında aniden önüne çıkan mandaya çarptı.
Savrularak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan S.A (44), D.Y. (70) ve S.K. (42) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada yaralanan manda sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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