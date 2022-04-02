Sivas'ta marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bazı market ve toptancılarda fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin rafları ile depolarında incelemelerde bulunduğu, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdığı belirtildi.

Denetimlerin ardından tutulan tutanakların incelenmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildiği aktarıldı.