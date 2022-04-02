Sivas'ta marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

02.04.2022 20:06
Sivas'ta marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bazı market ve toptancılarda fiyat denetimi yaptı.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri il merkezinde bazı market ve toptancılarda fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin, başta yağ stoklanmasına yönelik marketlerin rafları ile depolarında incelemelerde bulunduğu, ürünlerin kasa ile etiket fiyatlarını karşılaştırdığı belirtildi.

Denetimlerin ardından tutulan tutanakların incelenmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildiği aktarıldı.

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Zabıta Müdürlüğü, Sivas Belediyesi, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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