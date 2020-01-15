Sivas'ta marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

7 saat önce

Sivas'ta bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Sivas'ta marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Sivas'ta bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pulur Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuruyemiş dükkanının sahibi A.Y, iş yerinden çeşitli zamanlarda 20 bin lira tutarında ürün çalındığı iddiasıyla polise müracaat etti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İş yerine gelen 5 şüpheliden ikisinin dükkan sahibini oyalarken diğerlerinin reyonlardan ürünleri aldığını belirleyen polis, zanlıları tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ö.Y, K.Y. ve M.B.B. tutuklandı, S.İ. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış
Evlilik programına da katılan hırsızlık şüphelisi yakalandı Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
23:08 Zarif: "İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor" - Son Dakika
23:08 Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:02 Muğla marmaris'te seyir tepesindeki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
23:00 Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi - Son Dakika
22:59 Vali Gürel'den Uzman Çavuş Islak ve Terör Gazisi Civelek'e ziyaret - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:11:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]