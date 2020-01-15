Sivas'ta marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta bir marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Pulur Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuruyemiş dükkanının sahibi A.Y, iş yerinden çeşitli zamanlarda 20 bin lira tutarında ürün çalındığı iddiasıyla polise müracaat etti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İş yerine gelen 5 şüpheliden ikisinin dükkan sahibini oyalarken diğerlerinin reyonlardan ürünleri aldığını belirleyen polis, zanlıları tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ö.Y, K.Y. ve M.B.B. tutuklandı, S.İ. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.