Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı

19.03.2022 10:55

Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldıSİVAS Sivas'ta Mart ayında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor.

Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı

SİVAS Sivas'ta Mart ayında etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Kentte sabah saatlerinde termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık ise eksi 20 oldu. Dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Çeşmeler buz tutarken tarihi yapıların oluklarında buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar ise eski soğukların geri geldiğini bu senenin çok soğuk olduğunu söyledi.

Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı
Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı
Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı

YORUMLAR
500
Kar yağışıyla İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te sezonun mayısa kadar uzaması öngörülüyor Kar yağışıyla İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te sezonun mayısa kadar uzaması öngörülüyor Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor Sivas'ta Mart ayında etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı hız kesmeden devam ediyor

Sivas, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:05 Bangladeşli Sümeyye pencere koluna asılı halde bulundu, yanaklarında tırnak izi vardı: Kocası serbest!
11:02 Putin şartlarını artırdı, 3 şart 5'e çıktı: Aralarında Kırım ve NATO şartları da var
10:58 Her zaman fit: Irmak Ünal'a sevenlerinden 10 puan
10:47 Galatasaray'ın yıldızı Omar, Norveç milli takımından affını istedi
10:42 Kurye ile sürücü arasındaki yol verme kavgasına, bıçak karıştı: İşte o görüntüler
10:39 Rus askerler böyle görüntülendi: Ukraynalıların terk ettikleri evlerinde bulduklarını yiyorlar, dans edip eğleniyorlar
10:35 Dün açılan köprüden ücretsiz geçmek isteyenler hayal kırıklığına uğradı: Köprü gece yarısına kadar temizlik nedeniyle kapalı
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
10:17 Canlı yayın kazası: Mikrofon açık kalınca, savaş detayları yerine sunucunun hapşırmasını duyduk
10:15 Hamile olan ünlü oyuncunun kocasıyla ilgili cinsel ilişki itirafı duyanları bile buz kestirdi: Erkeklerden ipucu alıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 11:12:20. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Mart ayında yaşanan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement