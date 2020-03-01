Sivas'ta mart karı - Son Dakika

Sivas'ta mart karı
6 saat önce
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde mart ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:45 Kaynak: DHA
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde mart ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye düştüğü İmranlı'da vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Mart ayının ilk gününde yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağan karın şaşkınlığını yaşadı. İlçede yağan kar sonrası güzel görüntüler oluştu. Sivas'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas- Tokat karayolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.
Son Dakika Son dakika: Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini 16 Mart'a kadar durdurdu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı Sputnik Türkiye'nin gözaltına alınan 3 çalışanı serbest bırakıldı Son Dakika: Ilımlı Muhalifler, İdlib'deki 9 köyü Esed rejimi güçlerinden geri aldı