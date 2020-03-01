Sivas'ta mart karı - Son Dakika
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Sivas'ta mart karı

6 saat önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde mart ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu.

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SİVAS'ın İmranlı ilçesinde mart ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece eksi 9 dereceye düştüğü İmranlı'da vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Mart ayının ilk gününde yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar yağan karın şaşkınlığını yaşadı. İlçede yağan kar sonrası güzel görüntüler oluştu. Sivas'ın yüksek kesimlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas- Tokat karayolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi de beyaz örtüyle kaplandı.


İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:45 Kaynak: DHA
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