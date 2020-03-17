Sivas'ta Mart karı ile mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta Mart karı ile mücadele - Son Dakika

Sivas'ta Mart karı ile mücadele

7 saat önce

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 124 köy yolu araç ulaşımına kapandı.

Sivas'ta Mart karı ile mücadele, System.String[]

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 124 köy yolu araç ulaşımına kapandı.


Sivas'ta geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, 124 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece düşmesi buzlanmalara neden oldu. Sivas Belediyesi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı. Bir çok sürücü otomobillerin camlarını kazıyarak trafiğe çıkmak zorunda kaldı. Maddi hasarlı ve yaralamalı kazalar meydana geldi. Sivas- Erzincan karayolu üzerinde bir otomobil ile kar küreme aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:30 Kaynak: İHA
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