Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Mas Güreşi" turnuvası yapıldı
Son Dakika Spor Sivas'ta 'Mas Güreşi' turnuvası yapıldı - Son Dakika Spor

Sivas'ta "Mas Güreşi" turnuvası yapıldı

6 saat önce

Sivas KYK Kadı Burhaneddin Yurdunda geleneksel sporları yaşatmak amacıyla "Mas Güreşi" turnuvası düzenlendi.

Sivas'ta

Sivas KYK Kadı Burhaneddin Yurdunda geleneksel sporları yaşatmak amacıyla "Mas Güreşi" turnuvası düzenlendi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde, KYK yurtlarında kalan öğrencilere yönelik geleneksel sporlardan "Mas Güreşi" turnuvası gerçekleştirildi.


KYK Kadı Burhaneddin Yurdunda düzenlenen mas güreşi turnuvasına 30 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı turnuvada rakipleriyle kıyasıya yarışan öğrenciler bileklerinin gücünü gösterdi.


Mas Güreşi nedir?


Ağaç güreşindeki yarışmacılar 2 metre uzunluğunda, 30 cm yüksekliğinde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform üzerinde yarışırlar. Bu platform üzerinde yüz yüze oturan yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar. Ağaç Güreşi, eski tarihlerden günümüze uzanan bir gelenektir. Kültürel kaynaklar bütün genç Yakutların gerçek bir erkek ve savaşçı olabilmesi için bazı belirgin özelliklere sahip olması gerektiğini söyler. Bu spor kişiye; kuvvet, el çabukluğu, hızlılık, dayanıklılık, cesaret ve yaşama gücü gibi fiziksel ve ruhi özellikler kazandırmaktır. Ağaç Güreşi ya da başka bir deyişle "Çubuk Çekme" Yakut milli sporudur. İlk bakışta basit gözükse de aslında benzersiz bir spordur. Ağaç güreşi, müsabıkların birbirleriyle temas etmeden, birbirlerini sarsmadan ve fırlatmadan yapılan tek mücadele sporudur. - SİVAS

Değerli Taş, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erkan Zengin'in yeni takımı belli oldu
Conor McGregor, kafese geri dönüyor Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu belli oldu Merih Demiral, Euro 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:03:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Mas Güreşi" turnuvası yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]