Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi

05.05.2022 12:25

Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi Sivas'ta Mayıs ayında havaların ani düşmesi sonucu kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı görenleri şaşırttı.

Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi

Sivas'ta Mayıs ayında havaların ani düşmesi sonucu kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı görenleri şaşırttı.

SİVAS Sivas'ta Mayıs ayında havaların ani düşmesi sonucu kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı görenleri şaşırttı. Hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı. Merkeze yaklaşık 70 km uzaklıkta bulunan İmranlı ilçesine bağlı Karalar köyünde etkili olan kar yağışı köyü beyaza bürüdü. 2190 m rakıma sahip olan Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidinde de etkisini gösteren kar yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Mayıs ayında meydana gelen kar yağışını gören vatandaşlar şaşırdı.

Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi
Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi

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Sivas, Mayıs, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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