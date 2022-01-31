Sivas'ın Zara ilçesinde jandarmalar yaban hayvanları için araziye yem bıraktı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Zara İlçe Jandarma ve Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, Sivas- Erzincan kara yolu üzerindeki Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü kenarında yemleme çalışması yaptı.
Ekipler, karla kaplı bölgede hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının devam edeceğini belirtti.?
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Mehmetçikler yaban hayvanlarını unutmadı - Son Dakika