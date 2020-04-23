Sivas'ta mehteranlı 23 Nisan kutlaması - Son Dakika

SİVAS'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, mehteran eşliğinde kutlandı. Vatandaşlar evlerinin pencere ve balkolarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu ardından mehteran marşlarına eşlik etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Sivas Belediyesi Mehter Takımı caddelerde konser verdi. Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi'nin düzenlediği program Valilik ek binası önünden yürüyüş ile başladı. Mehter Takımı, sosyal mesafeye dikkat ederek, mehter marşları çalıp tarihi Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarından marşlara eşlik ederek bayrak salladı. Yürüyüş sonrası kent meydanında saatler 21.00'i gösterdiğinde il protokolünün katılımı ile İstiklal Marşı okundu. Havai fişek gösterileri düzenlenirken, güvenlik görevlileri de meşale yaktı. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı.