Sivas'ta mera ıslahı ve hayvancılığı geliştirme çalışmaları - Son Dakika

Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, meralar ıslah edilerek, hayvancılığın gelişmesine katkı sağlanıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan ve AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, merkeze bağlı Yazıbaşı ve Çelebiler köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin katkılarıyla yapımına başlanan "Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi Projesi"nde incelemede bulundu.

Ayhan, uygulamaya konulan projelerle kentte tarım ve hayvancılığın geliştiğini belirtti.

Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi Projesi'nin 26 dekar alanda hayvanların su ihtiyacını karşılayacağını anlatan Ayhan, projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas'ta tarımında elde edilen başarının sürdürülebilmesi için azim ve gayretle çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Ayhan, "Bulunduğumuz bölge büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa müsait olan bir yer. Hayvanların meralardan faydalanması için çiftçilerimizin de heyecanla beklediği proje inşaatı, hızlı bir şekilde devam ediyor. Ayrıca projemiz yaşanabilecek kuraklık riskini de ortadan kaldırmış olacak." ifadelerini kullandı.

Hem mera kalitesini hem de yem bitkisini daha uzun zamana yaymak için bölgeyi suya kavuşturacaklarını anlatan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Yazıbaşı ve Çelebiler köyü sakinlerimizin kullandıkları meralarda su problemi vardı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün girişimleriyle merada, yerden güneş enerjisi sistemi ve yenilebilir elektrik ile hiçbir çiftçimize yük getirmeyecek şekilde yukarı doğru su basılacak, ardından da hayvan sulaklarına su verilerek ve böylece hayvanların içme suyu temin edilmiş olacak. Hayvancılığın altyapısını güçlendirmek için bu tür projeleri uygulamaya, çiftçimizle buluşturmaya devam edeceğiz."

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise Yazıbaşı ve Çelebiler köyündeki çiftçilerin ekonomik hayatına katkı sağlanması ve bölgedeki hayvanların su ihtiyacının karşılanması için proje kapsamında bölgeye 3 bin 600 metre uzaklıktan su getirileceğini belirtti.

Projede güneş enerjisi paneli kullanılacak olması nedeniyle suyun kullanılması noktasında elektrik maliyetinin yaşanmayacağını aktaran Ekinci, sıfır maliyetle çiftçiye önemli bir hizmetin kazandırılmış olacağını ifade etti.