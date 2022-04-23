SİVAS'TA MESLEK LİSELERİNDEN 4 AYDA 4 MİLYON LİRA CİRO - Son Dakika

SİVAS'ta eğitim veren mesleki ve teknik liselerde mobilya, çikolata, temizlik ürünleri üretimi, grafik tasarımı, motor bakımı gibi alanlardan sağlanan gelirlerle 4 ayda 4 milyon 474 bin lira ciroya ulaşıldı. İl Milli Eğitim Müdür Ergüven Aslan, "Yıl sonuna kadar 20 milyon lira ciro hedefliyoruz" dedi.

İl merkezinde bulunan 6 mesleki teknik lise üretime yaptıkları katkı ile ön plana çıktı. Kentteki meslek liseleri son 4 ayda mobilya, çikolata, temizlik ürünleri üretimi, motor bakımı ve grafik tasarımı gibi çalışmalarıyla 4 milyon 474 bin lira ciro yaptı. Yıl içerisinde bu rakamın 20 milyon liraya kadar yükselmesi hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan da üretime önemli katkılar sağlayan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Mesleki teknik liselerinin üreten birer kurum haline geldiğini ve bu okullara ilginin arttığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibariyle Bakanımız Mahmut Özer'in önderliğinde meslek liselerimizin gelişimi ve dönüşümü açısından çok önemli bir ivme yakalandı. Farklı bir bakış açısı geliştirildi ve bu bakış açısıyla meslek liselerimiz üreten birer kurum haline geldi. Döner sermaye kapsamında liselerimiz 4 ayda yaklaşık 4 milyon 474 bin lira civarında ciro yaptı. Bu yılki hedefimiz çalışmalarımızı sürdürerek yıl sonuna kadar 20 milyon liraya yakın ciro yapmak. Meslek liseleri olarak öğreniyoruz, üretiyoruz ve kazanıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz ve okullarımız da kazanıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi.

'ÜRETEN KURUMLAR HALİNE GELDİ'

Eğitimle beraber üretim yapan liselerin önemli işlere imza attığını ifade eden Aslan, "Eğitimin yanında üreten ve geleceğe yönelik işler yapan birer dev kurumlar haline gelmeye de başladı. Bizler de Sivas'ın meslek liselerinde döner sermayeyle ilgili bir çalışmalar yaptık. Okullarımız özellikle pandemi döneminde bazı alanlarda boşluğu doldurmak için çeşitli çalışmalar yaptı. Meslek liselerimizde çeşitli temizlik ürünleri, çikolata, mobilya, mobilyalar için gerekli olan demir aksanı, motor bakımı ve grafik alanında çalışmalar var. Birçok meslek lisemizde bu tür çalışmalar devam etmekte. Döner sermaye olarak bu liselerimiz 4 ayda yaklaşık 4 milyon 474 bin lira civarında cirosu yaptı" diye konuştu.

'HEDEF 20 MİLYON'

Liselerin öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini belirterek "Bu yıl ki hedefimiz çalışmalarımızı sürdürerek 20 milyon liraya yakın ciro yapmak. Meslek liseleri olarak öğreniyoruz, üretiyoruz ve kazanıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz ve okulumuz da kazanıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu çalışmalardan ötürü başta okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimize sonra da öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bir yerde kalite, üretim ve gelecek olursa insanlar otomatik olarak yöneliyor. Okullarımızı üreten yerler haline getirip, birlikte kazanacağımız yerlere dönüştürünce öğrencilerimizden de bir talep oluyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de meslek lisesinde eğitim görmelerinin bir ayrıcalık olduğunu belirterek "Burada olmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.