Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

İlçede alkol aldıktan sonra rahatsızlanan Ş.D. (32), kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi 'nde yaşamını yitirmişti. Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine dün Zara'da 4 adrese operasyon düzenlemiş, İ.S. ve İ.V.D'yi gözaltına almıştı.

Öte yandan gözaltına alınan İ.S. (50) ve İ.V.D'nin (39) emniyetteki işlemleri sürüyor.

B.E'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Sivas 'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha hayatını kaybetti.

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Kemal Bey ve Meral Hanım'la 4 sözcükte birleşiyoruz

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte pazarlıklarda güncel durum

Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır