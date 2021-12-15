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Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

15.12.2021 09:14
Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.K. (42) yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

El yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine gözaltına alınan zanlılardan A.U. (58) ve İ.A'nın (37) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce de Ş.D. (32) kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi'nde, B.E. (62) ise yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti.

Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Zara'da 4 adrese operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Araştırma Hastanesi, Cumhuriyet, Sivas, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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