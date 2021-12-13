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Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi öldü - Son Dakika

Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi öldü

13.12.2021 22:00
Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi öldü

Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti.

Zara Devlet Hastanesine başvuran Ş.D. (32), alkol aldıktan sonra rahatsızlandığını belirtti.

Tedavi altına alınan Ş.D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Sivas'taki hastanelerde 4 kişinin tedavi altına alındığı, 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine, Zara'da 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılar İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı.

İ.S'nin ikametinde yapılan aramada, damacana ve plastik şişeler içerisinde çeşitli içkiler, etil alkol, İ.V.D'nin ikametinde de uyuşturucu hap, tüfek, etil alkol, bandrolsüz içki ve boş şişeler ele geçirildi.

Ş.D'nin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybettiği değerlendirilen olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Münir Karaloğlu, Sivas, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi öldü - Son Dakika
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