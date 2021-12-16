Üye Girişi
Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha tedavi altına alındı - Son Dakika

Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha tedavi altına alındı

16.12.2021 10:25
Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha tedavi altına alındı

Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Metil alkolden zehirlenen ve Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran E.Ş. (45) buradaki müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan E.Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.

İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ş.D. (32) ve G.K. (42) kaldırıldıkları hastanelerde, B.İ. (62) ise yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca Zara'da el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden A.U. (58) İ.A. (37) ve İ.V.D. (39) "olası kast ile öldürme" ve "kaçakçılık" suçlarından tutuklanmıştı.

Münir Karaloğlu, Cumhuriyet, Sivas, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha tedavi altına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:19 8 bin TL'lik düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çekmeye çalıştı, yakayı ele verdi
10:17 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!
10:02 Çilem Doğan'dan yüzüne kezzap atan erkekle evlenen Berfin'e destek: Yalnız bıraktınız
09:59 Bahar Candan'dan gündem olacak itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım!
09:49 İstanbul'a ilk kar düştü! İç kesimlerde etkili olacak
09:45 Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti
09:37 Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir
09:34 Türk defineci 'Olamaz böyle bir şey' diye sevinç çığlığı attı!
09:23 Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu
09:07 Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL
8 bin TL'lik düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çekmeye çalıştı, yakayı ele verdi 8 bin TL'lik düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çekmeye çalıştı, yakayı ele verdi         
10:19
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı         
19:34
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi         
18:38
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı         
15:03
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 10:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişi daha tedavi altına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement