Sivas'ta Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Anma Programı - Son Dakika

Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Genç Kızılay ve Genç Yeşilay iş birliği ile anma programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SCÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, ilahi dinletisi ve sema gösterisi yapıldı

Programda konuşan Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, 13. yüzyılda Anadolu'da çeşitli olayların yaşandığına değinerek, "Bu yüzyıl aynı zamanda manevi iklimimizi ve kimliğimizi oluşturan birçok düşünürün, bilim insanının yetiştiği bir dönemdir. Hazreti Mevlana da bu şahsiyetlerden birisidir. Aradan geçen onca yüzyıla rağmen Mevlana, unutulmak bir yana evrensel mesajıyla, ahlak öğretisiyle ve ilahi aşka olan aşkıyla bugün bizlere ışık tutmaya, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Programa, Kızılay Sivas Şube Başkanı Mustafa Sarılar, Yeşilay Sivas Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Dede, SCÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Kadir Özköse ve öğrenciler katıldı.