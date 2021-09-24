Sivas'ta mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Sivas'ta mevsimin ilk karı düştü

Sivas'ın Kuzey yönünde kalan ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

SİVAS - Sivas'ın Kuzey yönünde kalan ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ta hava sıcaklığı yaklaşık 15 derece birden düştü. Bir süredir etkili olan yağmur, Kuzey yönünde kalan ilçelerin yüksek kesimlerine yerini kar yağışına bıraktı. Sivas'ın Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde kalan Koyulhisar ilçesinin yayla köyleri de mevsimin ilk karıyla buluştu. Kış nedeni ile yaylada yaşayan bulunmazken kağan kar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.