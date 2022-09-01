Sivas'ta iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.
H.K (31) idaresindeki 06 EY 7534 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Hanlı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki O.K. (30) G.K. (3) yaralandı.
Öte yandan F.B. (44) idaresindeki 46 KD 369 plakalı otomobil, Pınarbaşı- Şarkışla kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar Şarkışla Devlet Hastanesin de tedavi altına alındı.
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